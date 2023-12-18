В Баку проходит международный турнир по боксу

В Баку проходит традиционный международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

В Баку проходит традиционный международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в соревнованиях, которые стартовали сегодня в Бакинском центре бокса, принимают участие семь команд - сборные Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Саудовской Аравии, а также литовский клуб "Роял".

В первый день турнира проведено 14 боев в 5 весовых категориях, по их результатам три азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала.

Во второй день турнира, проходящего с участием 97 боксеров, будет проведено 15 встреч.

Международный турнир завершится 22 декабря.

Супервайзером соревнований выступает сербский специалист Драголюб Радович.