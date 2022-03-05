В Баку проходит Международный Этноспортивный форум

В Баку стартовал V Международный Этноспортивный форум.

В Баку стартовал V Международный Этноспортивный форум.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Азер Алиев, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, исполнительный директор программы расселения людей ООН Маймуна Мохд Шариф и представители 14 стран.

Был продемонстрирован специальный видеоролик, посвященный этноспорту, в котором показаны исторические виды спорта разных стран.

V Международный Этноспортивный форум завершится 6 марта.