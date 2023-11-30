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В Баку проходит международная конференция на тему "Современные тенденции в развитии спортивных наук"

В Баку проходит международная конференция на тему "Современные тенденции в развитии спортивных наук" В Баку началась 2-я международная научная конференция на тему "Современные тенденции в развитии спортивных наук", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
30 ноября 2023 г. 11:41
В Баку проходит международная конференция на тему Современные тенденции в развитии спортивных наук

В Баку началась 2-я международная научная конференция на тему "Современные тенденции в развитии спортивных наук", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта.

Основная цель конференции - обсуждение современных теорий и новых тенденций в спортивных науках, обмен мнениями между различными представителями спортивной отрасли.

На открытии конференции выступили ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Фуад Гаджиев, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, член парламентского комитета по делам молодежи и спорта Ульви Гулиев.

Конференция продолжится 1 декабря презентациями и обсуждениями, охватывающими различные области спортивной науки.

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Версия на английском языке ФотоInt’l conference ‘Contemporary developments in sport sciences’ underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “İdman elmlərinin inkişafında müasir tendensiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir

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