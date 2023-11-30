В Баку проходит международная конференция на тему "Современные тенденции в развитии спортивных наук"

В Баку началась 2-я международная научная конференция на тему "Современные тенденции в развитии спортивных наук", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта.
Основная цель конференции - обсуждение современных теорий и новых тенденций в спортивных науках, обмен мнениями между различными представителями спортивной отрасли.
На открытии конференции выступили ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Фуад Гаджиев, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, член парламентского комитета по делам молодежи и спорта Ульви Гулиев.
Конференция продолжится 1 декабря презентациями и обсуждениями, охватывающими различные области спортивной науки.