​​​​​​​В Баку проходит летний семинар по контактным стилям карате

В Баку проходит демонстрационный летний семинар по контактным стилям карате.
Как сообщает Report, мероприятие организовано на открытом воздухе у Центра Гейдара Алиева.
В семинаре принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации карате Азербайджана Ульви Гулиев и другие официальные лица.
В мероприятии принимают участие около 500 спортсменов. Занятия проводятся по трем стилям: кёкусинкай, косики-карате (кудо) и ашихара.
Мероприятие приурочено ко Дню Вооруженных сил, который в Азербайджане отмечают 26 июня.
Фото: Заур Мустафаев