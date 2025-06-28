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​​​​​​​В Баку проходит летний семинар по контактным стилям карате

​​​​​​​В Баку проходит летний семинар по контактным стилям карате В Баку проходит демонстрационный летний семинар по контактным стилям карате.
Индивидуальные
28 июня 2025 г. 10:34
​​​​​​​В Баку проходит летний семинар по контактным стилям карате

В Баку проходит демонстрационный летний семинар по контактным стилям карате.

Как сообщает Report, мероприятие организовано на открытом воздухе у Центра Гейдара Алиева.

В семинаре принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации карате Азербайджана Ульви Гулиев и другие официальные лица.

В мероприятии принимают участие около 500 спортсменов. Занятия проводятся по трем стилям: кёкусинкай, косики-карате (кудо) и ашихара.

Мероприятие приурочено ко Дню Вооруженных сил, который в Азербайджане отмечают 26 июня.

Фото: Заур Мустафаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda kontakt karate üslubları üzrə yay seminarı keçirilir

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