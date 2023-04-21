В Баку проходит конгресс Европейской конфедерации бадминтона

В Баку начал работу конгресс Европейской конфедерации бадминтона.

В Баку начал работу конгресс Европейской конфедерации бадминтона.

Как сообщает Report, на церемонии открытия выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

Вслед за выступлениями был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об историческом пути бадминтона в Азербайджане и достижениях в данной сфере.

В повестку двухдневного конгресса входит ряд вопросов. В рамках конгресса пройдет форум федераций-членов Европейской конфедерации бадминтона. На ежегодной встрече европейских делегаций бадминтона будут обсуждены вопросы, связанные с проведением соревнований по бадминтону в рамках подготовки к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, а также состоятся выборы президента Европейской конфедерации бадминтона.