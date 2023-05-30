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В Баку продолжается мобильный модуль студентов МГИМО

В Баку продолжается мобильный модуль студентов МГИМО Продолжается визит российской делегации в Баку в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве, подписанного между Азербайджанской государственной академией физического воспитания и спорта и Московским государственным институтом международных отношений (МГ
Индивидуальные
30 мая 2023 г. 12:27
В Баку продолжается мобильный модуль студентов МГИМО

Продолжается визит российской делегации в Баку в рамках Меморандума о взаимном сотрудничестве, подписанного между Азербайджанской государственной академией физического воспитания и спорта и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО).

Как сообщили Report в Академии, для студентов МГИМО организован мобильный модуль с участием международных экспертов, таких как президент Европейской ассоциации спортивного менеджмента, профессор Университета Брюнеля Великобритании Василь Гиргинов, профессор Университета Ковентри Аманда Пинкни, генеральный директор RESULT Sports Марио Лео и проректор по научной работе Российского международного олимпийского университета Николай Пешин.

Церемония открытия модульной программы состоялась 29 мая.

Участники посетили Федерацию каноэ и гребли Азербайджана и Дворец водных видов спорта и ознакомились с тренировочным процессом спортсменов, а также системой управления этих учреждений. Кроме того, они в прямом эфире наблюдали за церемонией открытия чемпионата мира по тхэквондо в Баку.

Мобильный модуль продлится до 31 мая.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMGIMO tələbələrinin Bakıda səyyar modulu davam edir

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