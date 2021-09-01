В Баку приветствовали вернувшихся с Паралимпиады чемпионов

Еще несколько членов азербайджанской команды, принимавшей участие в летних Паралимпийских играх Токио-2020, вернулись в Баку.

Еще несколько членов азербайджанской команды, принимавшей участие в летних Паралимпийских играх Токио-2020, вернулись в Баку.

Как сообщает Report, в связи с этим была организована встреча с участием представителей Национального паралимпийского комитета, Главного управления молодежи и спорта города Баку, Федерации дзюдо Азербайджана и спортивного клуба "Нефтчи".

Завоевавших золотые медали паралимпийцев Ханум Гусейнову (63 кг), Дюрсадаф Керимову (+70 кг), Гусейна Рагимли (81 кг), Севду Велиеву (52 кг), бронзового призера Ильхама Закиева (+100 кг), чемпионов-параатлетов Гамида Гейдари, Эльвина Астанова, бронзового призера Саида Наджафзаде, а также завершивших соревнования без медалей Кямиля Алиева и Нурлана Бабаджанова встретили представители спортивной общественности.