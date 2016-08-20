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    В Баку начали курсировать "шахматные" автобусы

    В них созданы все условия для получения информации о Бакинской шахматной олимпиаде

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Подготовка к Шахматной олимпиаде в Баку идет ускоренными темпами.

    Как сообщили Report в пресс-службе Бакинской шахматной олимпиады, осуществляются важные мероприятия, направленные на пропаганду шахмат. В том числе на столичных улицах начали курсировать "шахматные" автобусы.

    Операционный комитет Бакинской шахматной олимпиады передал два находящихся на балансе министерства культуры и туризма автобуса в распоряжение столичных жителей и гостей. Указанные двухэтажные автобусы будут совершать бесплатные туры по видным местам города и пропагандировать шахматы. В "шахматных" автобусах созданы все условия для игры участников тура в шахматы и получения информации о Бакинской шахматной олимпиаде.

    На церемонии презентации "шахматных" автобусов приняли участие директор Операционного комитета Бакинской шахматной олимпиады Махир Мамедов, ведущие члены сборной команды, журналисты и волонтеры. Был произведен осмотр автобусов и участники национальной сборной сыграли в шахматы на специально установленных здесь шахматных досках.

    Затем "шахматный" автобус направился в первый тур.

    Отметим, что "шахматные" автобусы будут курсировать по столице до 14 сентября. 

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