В Баку приступила к работе Конвенция WBC с участием известных боксеров

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась церемония открытия 55-й Конвенции Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает Report, в мероприятии участвуют представители 164 стран-членов.

В мероприятии принимают участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Федерации бокса Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Фуад Мурадов, президент WBC Маурисио Сулейман, руководитель Европейского боксерского союза (EBU) Боб Логист, известные боксеры: Эвандер Холифилд, Виталий Кличко, Бернард Хопкинс, Насим Хамед, Карлос Зарате, Костя Цзю, Юрий Арбачаков, Срисакет Сор Рунгвисаи и другие.

Министр молодежи и спорта А. Рагимов отметил, что в течение 4 дней сердце бокса будет биться в Баку. Министр сказал, что этот вид спорта развивается и в Азербайджане: "Известные боксеры будут выступать здесь. Мы уверены, что начинающая сегодня работу Конвенция приведет к принятию решений, которые дадут толчок развитию бокса. Хотя Азербайджан независим всего 25 лет, он добился довольно значительных результатов. На Летних Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро мы завоевали 18 медалей. Это результат внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева. Спорт – приоритет страны. Первые Европейские игры, Игры исламской солидарности были организованы в Азербайджане".

Известный украинский боксер Виталий Кличко поблагодарил президента Азербайджана за организацию 55-й Конвенции WBC в Азербайджане: "Мы встречались с ним в прошлом году, обсудили организацию Конвенции в Баку. Я благодарен министру молодежи и спорта Азаду Рагимову. Я благодарен за дружеское отношение. Следующая Конвенция состоится в Киеве".

После Эвандер Холифилд объявил об официальном открытии Конвенции.

В первый день 4-дневного мероприятия состоятся закрытые заседания рейтингового комитета и судейского совета. В дальнейшем планируется составление плана обязательных поединков, мировой классификации, проведение медицинского семинара, семинара для судей, пересмотр и добавление к правилам соревнований, а также вручение премий по различным номинациям. В программу также входит посещение известными боксерами детдомов и приютов.

В рамках заседания совета состоятся встречи Африканского боксерского общества, Восточной и тихоокеанской федерации бокса, Азиатского боксерского совета. Конгресс с участием более чем 500 гостей из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, включая руководителей федераций, спортивных менеджеров, бывших и действующих чемпионов, продлится до 6 октября.