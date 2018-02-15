 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку приехала сборная Туркменистана по борьбе

    Азербайджанские команды продолжают подготовку к чемпионату Европы

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сборные Азербайджана по борьбе согласно графику, предусмотренному в календарном плане, продолжают подготовку к предстоящим международным турнирам и чемпионату Европы.

    Как сообщили Report в пресс-службе федерации, сборы национальных команд по греко-римской и вольной борьбе среди взрослых начались 5 февраля. Подготовка в Олимпийском центре борьбы продлится до 20 февраля. В сборах участвуют также члены сборной Туркменистана.

    Женская сборная продолжает подготовку на учебно-тренировочной базе Конча-Заспа в украинской столице Киеве. Тренировки продолжатся до 22 февраля.

    После завершения сборов члены сборных команд по вольной, греко-римской и женской борьбе 23-25 февраля в столице Украины выступят на 22-ом международном турнире, посвященном памяти выдающихся тренеров и спортсменов этой страны. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi