В Баку приехала сборная Туркменистана по борьбе

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сборные Азербайджана по борьбе согласно графику, предусмотренному в календарном плане, продолжают подготовку к предстоящим международным турнирам и чемпионату Европы.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, сборы национальных команд по греко-римской и вольной борьбе среди взрослых начались 5 февраля. Подготовка в Олимпийском центре борьбы продлится до 20 февраля. В сборах участвуют также члены сборной Туркменистана.

Женская сборная продолжает подготовку на учебно-тренировочной базе Конча-Заспа в украинской столице Киеве. Тренировки продолжатся до 22 февраля.

После завершения сборов члены сборных команд по вольной, греко-римской и женской борьбе 23-25 февраля в столице Украины выступят на 22-ом международном турнире, посвященном памяти выдающихся тренеров и спортсменов этой страны.