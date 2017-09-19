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    В Баку прибудет президент Национального олимпийского комитета Румынии

    Олимпийский чемпион и чемпион мира примет участие на юбилее

    Бухарест. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Национального олимпийского и спортивного комитета Румынии Михай Ковалиу прибудет в Азербайджан.

    Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил сам президент НОК Румынии М. Ковалиу. Он отметил, что 29 сентября в составе делегации примет участие в церемонии, посвященной 25-й годовщине создания НОК Азербайджана.

    Отметим, что завоевавший по фехтованию золотую медаль в 2000 году на Летних Олимпийских играх в Сиднее, в 2005 году на чемпионате мира, а в 2006 году на чемпионате Европы М. Ковалиу в ноябре 2016 года был избран президентом НОК Румынии.

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