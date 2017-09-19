В Баку прибудет президент Национального олимпийского комитета Румынии

Бухарест. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Национального олимпийского и спортивного комитета Румынии Михай Ковалиу прибудет в Азербайджан.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил сам президент НОК Румынии М. Ковалиу. Он отметил, что 29 сентября в составе делегации примет участие в церемонии, посвященной 25-й годовщине создания НОК Азербайджана.

Отметим, что завоевавший по фехтованию золотую медаль в 2000 году на Летних Олимпийских играх в Сиднее, в 2005 году на чемпионате мира, а в 2006 году на чемпионате Европы М. Ковалиу в ноябре 2016 года был избран президентом НОК Румынии.