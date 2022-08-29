В Баку представили фильм об азербайджанском велосипедисте

Снят фильм о члене сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту Эльчине Асадове.

Снят фильм о члене сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту Эльчине Асадове.

Как сообщает Report, фильм, автором сценария которого является Захра Гулиева, а режиссером-постановщиком Аслан Гараев, был показан в Доме молодежи в поселке Бакиханов.

Перед демонстрацией фильма выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов: "Радует, что в последнее время снимаются фильмы о спортсменах. Эльчин Асадов добился впечатляющих результатов в азербайджанском велоспорте".

Мероприятие продолжилось показом фильма "Успехи - Эльчин Асадов". В фильме рассказана история жизни со слов самого Эльчина Асадова и его семьи, о времени, когда он был вынужденным переселенцем, работал кондуктором в автобусе и помощником мастера в профилактории. Будучи легионером в Украине, первое время он не знал ни слова по-русски, и это создавало ему сложности. Асадов подчеркнул, что женился в Украине в 2006 году, в 2008 году попал в аварию на велосипеде, однако после возвращения стал чемпионом страны.