В Баку подписан меморандум между антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии

В Баку подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальными антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии.

В Баку подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальными антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии.

Как сообщили Report в пресс-службе Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), меморандум подписали исполнительный директор ведомства Тахмина Тагы-заде и председатель Исполнительного совета Национального антидопингового агентства Германии Ларс Мортзифер.

Целью меморандума является совершенствование деятельности AMADA в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Международными стандартами путем обмена опытом с Национальным антидопинговым агентством Германии в области обработки результатов, расследований, тестирования и других сферах, проведения совместных консультаций и создания рабочих групп из сотрудников обеих организаций.

На основе данного меморандума планируется также подписание двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы.