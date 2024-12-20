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В Баку подписан меморандум между антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии

В Баку подписан меморандум между антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии В Баку подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальными антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии.
Индивидуальные
20 декабря 2024 г. 15:48
В Баку подписан меморандум между антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии

В Баку подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальными антидопинговыми агентствами Азербайджана и Германии.

Как сообщили Report в пресс-службе Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), меморандум подписали исполнительный директор ведомства Тахмина Тагы-заде и председатель Исполнительного совета Национального антидопингового агентства Германии Ларс Мортзифер.

Целью меморандума является совершенствование деятельности AMADA в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Международными стандартами путем обмена опытом с Национальным антидопинговым агентством Германии в области обработки результатов, расследований, тестирования и других сферах, проведения совместных консультаций и создания рабочих групп из сотрудников обеих организаций.

На основе данного меморандума планируется также подписание двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы.

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Версия на английском языке Azerbaijani, German anti-doping agencies ink MoU
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Almaniya Milli Antidopinq Agentlikləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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