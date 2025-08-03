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В Баку отметили 90-летие легенды азербайджанского и мирового фехтования Яшара Мамедова

В Баку отметили 90-летие легенды азербайджанского и мирового фехтования Яшара Мамедова Состоялось торжественное празднование 90-летия живой легенды азербайджанского и мирового фехтования Яшара Мамедова, который внес исключительный вклад в развитие данного вида спорта в Азербайджане.
Индивидуальные
3 августа 2025 г. 14:48
В Баку отметили 90-летие легенды азербайджанского и мирового фехтования Яшара Мамедова

Состоялось торжественное празднование 90-летия живой легенды азербайджанского и мирового фехтования Яшара Мамедова, который внес исключительный вклад в развитие данного вида спорта в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Федерации фехтования Азербайджана.

В церемонии, посвященной юбилею наставника азербайджанских олимпийских чемпионов Я.Мамедова приняли участие представители Федерации, Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта, члены семьи виновника торжества.

Семья Мамедовых открыла мероприятие, поблагодарив гостей за участие в этом важном для них событии. Затем был показан видеоролик о 90-летнем жизненном пути Я.Мамедова.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации фехтования Азербайджана Балакиши Гасымов поделились воспоминаниями о кавалере ордена "Шохрат", президентском стипендиате Яшаре Мамедове, чье имя в 2014 году было включено в Зал славы Международной федерации фехтования, поздравили его с днем рождения и вручили памятные подарки.

В ходе торжества были озвучены поздравления с днем рождения от временного президента Международной федерации фехтования Абделя Монема Эль-Хуссейни, бывших и нынешних президентов федераций фехтования Турции, Грузии, Болгарии, Беларуси, а также олимпийских чемпионов.

Мероприятие, в котором приняли участие известные представители азербайджанской спортивной общественности, продолжилось художественной частью.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və dünya qılıncoynatmasının simvollarından sayılan Yaşar Məmmədovun 90 yaşı qeyd olunub

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