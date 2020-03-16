В Баку отменили еще одно гимнастическое соревнование

Изменено время Кубка мира по художественной гимнастике, которое планировалось провести в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации гимнастики, кубок перенесен на неопределенное время.

Кубок мира, носящий лицензионный характер к XXXII летним Олимпийским играм в столице Японии Токио, должен был состояться 24-26 апреля.

Помимо этапа в Баку на неопределенный срок перенесены этапы Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (10-12 апреля) и в Ташкенте (17-19 апреля). Этап в итальянском Пезаро перенесен с 3-5 апреля на 5-7 июня.