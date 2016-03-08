В Баку открылся первый пункт продажи билетов "Формула-1"

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit открыла первый пункт продажи билетов для Европейского Гран-при "Формула-1" в торговом центре Park Bulvar.

Как сообщили Report в компании, пункт продажи расположен на первом этаже торгового центра и открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Часы работы могут меняться в зависимости от обстоятельств.

Помимо этого, в ближайшие дни планируется открытие еще нескольких пунктов продажи билетов.

Отметим, что гражданам Азербайджана и проживающим в Азербайджане иностранным гражданам предоставляются 20-40%-ные скидки. В одни руки выдается не более четырех билетов по скидке. При покупке необходимо предоставить удостоверение личности.