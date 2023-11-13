В Баку открылся новый шахматный клуб

В Баку открылся шахматный клуб "Şah & mat"

В Баку открылся шахматный клуб "Şah & mat".

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в открытии клуба приняли участие руководство Федерации, известные гроссмейстеры и тренеры.

Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов пожелал успехов клубу, который, по его словам, будет способствовать формированию нового поколения шахматистов и повышению конкуренции в этом виде спорта.

Руководитель клуба "Şah & mat", заслуженный тренер Анар Аллахвердиев заявил, что их основная цель состоит в выявлении талантов среди молодежи, способных в будущем выступать в национальной сборной.