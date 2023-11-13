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В Баку открылся новый шахматный клуб

В Баку открылся новый шахматный клуб В Баку открылся шахматный клуб "Şah & mat"
Индивидуальные
13 ноября 2023 г. 12:25
В Баку открылся новый шахматный клуб

В Баку открылся шахматный клуб "Şah & mat".

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в открытии клуба приняли участие руководство Федерации, известные гроссмейстеры и тренеры.

Президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов пожелал успехов клубу, который, по его словам, будет способствовать формированию нового поколения шахматистов и повышению конкуренции в этом виде спорта.

Руководитель клуба "Şah & mat", заслуженный тренер Анар Аллахвердиев заявил, что их основная цель состоит в выявлении талантов среди молодежи, способных в будущем выступать в национальной сборной.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yeni şahmat klubunun açılışı olub

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