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В Баку открылся Кубок мира по спортивной гимнастике

В Баку открылся Кубок мира по спортивной гимнастике В Баку прошла церемония открытия Кубка мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин.
Индивидуальные
31 марта 2022 г. 12:35
В Баку открылся Кубок мира по спортивной гимнастике

В Баку прошла церемония открытия Кубка мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин.

Как сообщает Report, в проходящем на Национальной арене гимнастики мероприятии сначала на арену были вынесены флаги стран-участниц, затем спортсмены, тренеры и судьи произнесли клятву.

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Васильева поприветствовала участников мероприятия и пожелала им успехов, после чего объявила Кубок мира открытым.

На соревнованиях, которые продлятся четыре дня, свои силы испытают 145 спортсменов из 34 стран. В первые два дня соревнований пройдут квалификационные, а последующие два дня - финальные этапы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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