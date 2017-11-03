В Баку открыли новый зал дзюдо

© Reprot/ Firi Salim

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ B Сегодня на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие зала дзюдо.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев, вице-президенты Садыг Садыгов и Микаил Исмаилов, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, тренеры, спортсмены и другие официальные лица.

После перерезания символической ленты Ровнагом Абдуллаевым гости ознакомились с залом.