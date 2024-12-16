В Баку открылась международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год"

В Баку в понедельник начала работу международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год", организованная Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA).
Как сообщает Report , в мероприятии принимают участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде, представители спортивного сообщества, а также руководители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного тестового агентства и антидопинговых организаций из различных стран.
Мариана Василева на открытии выступила с приветственной речью, отметив важность развития спорта в стране.
Президент WADA Витольд Банка направил видеообращение участникам, в котором подчеркнул, что эта конференция - важная платформа для обсуждения достижений летней Олимпиады в Париже.
Исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде отметила, что конференция станет площадкой для анализа и планирования будущего спорта.