В Баку открылась международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год"

В Баку состоялось открытие международной конференции "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год", организованной Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA).

В Баку в понедельник начала работу международная конференция "Чистая победа: новый взгляд на олимпийский год", организованная Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA).

Как сообщает Report , в мероприятии принимают участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде, представители спортивного сообщества, а также руководители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного тестового агентства и антидопинговых организаций из различных стран.

Мариана Василева на открытии выступила с приветственной речью, отметив важность развития спорта в стране.

Президент WADA Витольд Банка направил видеообращение участникам, в котором подчеркнул, что эта конференция - важная платформа для обсуждения достижений летней Олимпиады в Париже.

Исполнительный директор AMADA Тахмина Таги-заде отметила, что конференция станет площадкой для анализа и планирования будущего спорта.