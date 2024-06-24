В Baku Open-2024 примут участие более 300 шахматистов

На Международном шахматном фестивале Baku Open-2024, который пройдет при поддержке Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта, примут участие около 300 спортсменов.

На Международном шахматном фестивале Baku Open-2024, который пройдет при поддержке Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта, примут участие около 300 спортсменов.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, в турнире, посвященном 100-летию Международной шахматной федерации (ФИДЕ), наряду с азербайджанскими шахматистами примут участие спортсмены из Болгарии, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Украины, США, Узбекистана, а также спортсмены, выступающие под флагом ФИДЕ.

В соревнованиях выступят азербайджанские шахматисты Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы, в том числе Гюнай Мамедзаде, Гёвхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и другие.

Всего для участия в группах А и В регистрацию прошли более 300 шахматистов. Призовой фонд фестиваля, который будет проходить в Бакинском дворце спорта, составляет 50 000 долларов США. Церемония открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open-2024 состоится 29 июня в 14:30.