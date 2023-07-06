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В Баку начинается регистрация для участия в пробеге классических автомобилей

В Баку начинается регистрация для участия в пробеге классических автомобилей 26 августа Автомобильная федерация Азербайджана и Zhara Events организуют в Баку очередной пробег классических автомобилей.
Индивидуальные
6 июля 2023 г. 09:51
В Баку начинается регистрация для участия в пробеге классических автомобилей

26 августа Автомобильная федерация Азербайджана и Zhara Events организуют в Баку очередной пробег классических автомобилей.

Как сообщает Report, пробег начнется 26 августа перед Центром Гейдара Алиева, автомобили проедут до центра отдыха Sea Breeze.

На территории Sea Breeze состоится выставка автомобилей и концерт в ретро стиле. В программу развлечений также входят викторины, будут вручены призы по различным номинациям.

На второй день мероприятия 27 августа выставка классических автомобилей и развлекательная программа будут продолжены.

Классические автомобили, выпущенные до 1983 года, могут быть зарегистрированы для участия в пробеге до 10 августа 2023 года. Регистрация автомобилей осуществляется по адресу электронной почты Автомобильной федерации Азербайджана: [email protected] или по телефону (+99450) 295 01 00.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda klassik avtomobillərin yürüşünə qeydiyyat başlayır

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