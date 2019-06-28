В Баку началось заседание Президентского совета ФИДЕ

В Баку началось заседание Президентского совета Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает Report, на собрании присутствуют президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, вице-президент ФИДЕ и Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов, а также другие официальные лица.

В повестку двухдневного заседания включены ряд важных вопросов. В Президентском совете три страны будут приняты в членство ФИДЕ. Также будет рассмотрен вопрос о снижении членских взносов федераций и утверждены комплекты одежды для шахматных соревнований.

На встрече будут определены хозяева нескольких международных соревнований.