В Баку началась подготовка к "Формуле-1"

Бакинская городская кольцевая операционная компания (БКК) начала строительно-монтажные работы на трассе с целью подготовки к Гран-при Азербайджана "Формуле-1".

Бакинская городская кольцевая операционная компания (БКК) начала строительно-монтажные работы на трассе с целью подготовки к Гран-при Азербайджана "Формуле-1".

Как сообщает Report, установка бетонных блоков, используемых для обеспечения безопасности граждан и водителей во время соревнований, осуществляется в ночное время.

Строительно-монтажные работы начались на пересечении улицы Хагани и проспекта Бюльбюля и охватят всю гоночную трассу.

В отличие от прошлого года, в этом году соревнования будут проходить с участием зрителей, на территории Бульвара уже началась установка трибун.

Также с сегодняшнего дня стартуют инфраструктурно-монтажные работы на территории Паддока.

Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.