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В Баку началась подготовка к "Формуле-1"

В Баку началась подготовка к "Формуле-1" Бакинская городская кольцевая операционная компания (БКК) начала строительно-монтажные работы на трассе с целью подготовки к Гран-при Азербайджана "Формуле-1".
Индивидуальные
15 апреля 2022 г. 12:44
В Баку началась подготовка к Формуле-1

Бакинская городская кольцевая операционная компания (БКК) начала строительно-монтажные работы на трассе с целью подготовки к Гран-при Азербайджана "Формуле-1".

Как сообщает Report, установка бетонных блоков, используемых для обеспечения безопасности граждан и водителей во время соревнований, осуществляется в ночное время.

Строительно-монтажные работы начались на пересечении улицы Хагани и проспекта Бюльбюля и охватят всю гоночную трассу.

В отличие от прошлого года, в этом году соревнования будут проходить с участием зрителей, на территории Бульвара уже началась установка трибун.

Также с сегодняшнего дня стартуют инфраструктурно-монтажные работы на территории Паддока.

Гран-при Азербайджана пройдет с 10 по 12 июня.

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