В Баку на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу будут представлены 33 страны

В Баку на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу будут представлены 33 страны

В Баку на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу примут участие 33 страны.

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В Баку на Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу будут представлены спортсмены из 33 стран. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана, соревнования пройдут на Национальной гимнастической арене 23-25 ​​февраля. Помимо сборной Азербайджана, за первенство будут соревноваться гимнасты из Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канады, Колумбии, Чехии, Дании, Франции, Грузии, Германии, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Японии, Казахстана, Латвии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Китая, Польши, Португалии, ЮАР, Испании, Турции, Украины, США и Узбекистана. Соревнования будут носить лицензионный характер на летние Олимпийские игры в Париже. Подпишитесь на наш Telegram канал