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    В Баку избран президент Международной федерации каноэ

    Хосе Перурена Лопес набрал 82 из возможных 94 голосов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку избран президент Международной федерации каноэ (İCF). 

    Как сообщает Report, на эту должность на предстоящие 4 года избран Хосе Перурена Лопес.

    На выборах, состоявшихся в рамках 36-го конгресса İCF в Баку, не было соперников испанского функционера. Он набрал 82 из возможных 94 голосов.

    Отметим, что Хосе Перурена Лопес родился 4 апреля 1945 года в столице Испании Мадриде. Руководит İCF с 2008 года. С 2011 года является членом Международного олимпийского комитета, а с 2014 года - президентом Международной ассоциации всемирных игр.

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