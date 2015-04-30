​В Баку будет рассмотрен вопрос членства ряда стран в состав ФИДЕ

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Федерация шахмат Косово включена в состав Международной федерации шахмат (FIDE) на временной основе.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт организации, такое решение было принято на заседании президентского бюро FIDE, которое прошло в Чэнду (Китай).

Также временно вошли в состав FIDE федерации шахмат Эритреи, Либерии и Науру. Решение о полноправном членстве федераций будет принято на Генеральной ассамблее в 2016 году в Баку.