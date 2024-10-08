В Баку будет организован IV "Забег Победы"

09:36 3 ноября Министерство молодежи и спорта организует очередной благотворительный "Забег Победы", посвященный 4-й годовщине победы Азербайджана в Отечественной войне.

Министерство молодежи и спорта организует 3 ноября очередной благотворительный "Забег Победы", посвященный 4-й годовщине победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, забег проводится под девизом ”Вперед с гордостью".

Желающие принять участие при регистрации должны внести взнос в размере не менее 20 манатов, собранные средства будут переданы в фонд YAŞAT.

”Забег Победы“ стартует в Приморском национальном парке, возле фонтана ”Семь красавиц". Дистанция - 10 км.

В рамках забега также будут организованы различные развлекательные мероприятия.

Для участия в забеге лица старше 18 лет могут зарегистрироваться по ссылке https://events.smartscoring.com/marathon до 1 ноября 12:00. Количество мест ограничено, и регистрация завершится автоматически при достижении лимита.

Для дополнительной информации можно обратиться на почту [email protected] или позвонить по номеру (012) 404-13-93 (ежедневно с 09:00 до 18:00).