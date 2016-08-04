В Баку будет обсуждено предложение в связи с чемпионами мира по шахматам

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Российская шахматная федерация (РШФ) выступила с предложением.

Как сообщает Report, федерация попросила предоставить чемпиону мира возможность принять вызов от любого игрока.

Для этого данный игрок может выделить призовой фонд и средства для проведения матча. Половина суммы призового фонда должна быть переведена на счет Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Предложение, направленное в офис ФИДЕ в Афинах (Греция), будет обсуждено на конгрессе высшей шахматной организации, который состоится 4-14 сентября в Баку, несмотря на то, что Профессиональная шахматная ассоциация сразу выразила протест.

Отметим, что данный метод уже используется в видах спорта по рукопашному бою.