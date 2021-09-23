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В Бакинском стрелковом центре организована экскурсия для детей шехидов

В Бакинском стрелковом центре организована экскурсия для детей шехидов В Бакинском стрелковом центре была организована экскурсия для детей шехидов, ветеранов и детей из малообеспеченных семей, а также паралимпийцев и молодежи.
Индивидуальные
23 сентября 2021 г. 15:38
В Бакинском стрелковом центре организована экскурсия для детей шехидов

В Бакинском стрелковом центре была организована экскурсия для детей шехидов, ветеранов и детей из малообеспеченных семей, а также паралимпийцев и молодежи.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, мероприятие было организовано Сураханским домом молодежи и Бакинским стрелковым центром при поддержке Министерства и Исполнительной власти Сураханского района.

В ходе экскурсии молодежь ознакомилась с процессом деятельности центра, встретилась с известными стрелками.

На встрече с бронзовым призером Олимпиады-2004 в Афинах Ирадой Ашумовой, представлявшей Азербайджан на летних Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 и 2012 годов, а также на I Европейских играх 2015 года, молодые люди узнали секреты точной стрельбы.

Затем среди участников экскурсии были проведены соревнования по стрельбе.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid övladları üçün Bakı Atıcılıq Mərkəzində ekskursiya təşkil edilib

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