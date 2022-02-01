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В Бакинском дворце спорта состоялось шоу дронов

В Бакинском дворце спорта состоялось шоу дронов В рамках Недели молодежи Министерство молодежи и спорта Азербайджана совместно с Азербайджанской академией роботехники (Azerbaijan Robotics Engineering Academy, AREA) провели шоу дронов.
Индивидуальные
1 февраля 2022 г. 14:16
В Бакинском дворце спорта состоялось шоу дронов

В рамках Недели молодежи Министерство молодежи и спорта Азербайджана совместно с Азербайджанской академией роботехники (Azerbaijan Robotics Engineering Academy, AREA) провели шоу дронов.

Как сообщает Report, мероприятие в Бакинском дворце спорта началось с исполнения государственного гимна, дрон поднял в воздух флаг Азербайджана.

Во время мероприятия состоялись соревнования по футболу с дронами, вертолетное шоу, презентация соревнований "Я - пилот 2022" и др.

Тренер AREA Марьям Сульхаева отметила, что соревнования проводились среди детей 8-13 лет: "Здесь, наряду с олимпиадой дронов, прошла презентация Всемирной олимпиады роботов, которая состоится в июне. Интерес родителей и детей к этой сфере еще больше мотивирует нас к этой работе".

Основатель AREA Рахман Расулзаде отметил, что в соревнованиях по воздушным видам спорта приняли участие около 50 участников из разных регионов. Ожидается, что в конкурсе роботов-дронов, который состоится в июне, примут участие до 5 000 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı İdman Sarayında dron şousu keçirilib

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