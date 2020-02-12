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В Азербайджане в связи с Гран-при Формулы 1 создадут тысячи новых рабочих мест

В Азербайджане в связи с Формула 1 будут созданы 10 тыс. мест
© Report

"Каждый год в Азербайджане создается 10 тыс. новых рабочих мест в связи с Гран-при Формулы-1".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК) Ариф Рагимов сказал на международной конференции "Выгоды страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований" в Бакинском конференц-центре.

По его словам, во время проведения крупных мероприятий важна экологическая часть вопроса.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет 5-7 июня.

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