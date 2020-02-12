В Азербайджане в связи с Гран-при Формулы 1 создадут тысячи новых рабочих мест

"Каждый год в Азербайджане создается 10 тыс. новых рабочих мест в связи с Гран-при Формулы-1".
Как сообщает Report, об этом исполнительный директор операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БГК) Ариф Рагимов сказал на международной конференции "Выгоды страны от проведения крупномасштабных спортивных соревнований" в Бакинском конференц-центре.
По его словам, во время проведения крупных мероприятий важна экологическая часть вопроса.
Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет 5-7 июня.