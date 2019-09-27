Глава WAKO: В Азербайджане есть возможность для проведения чемпионата мира

"В Азербайджане всегда есть возможность для проведения чемпионата мира".

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку президент Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO) Рой Бейкер.

Руководитель структуры отметил, что сейчас идет этап предъявления соответствующих заявок.

Бейкер прокомментировал организацию чемпионата мира другими международными организациями: "Во многих видах спорта существует самодельные федерации, они есть в боксе, борьбе и пр. видах спорта. В сфере кикбоксинга только WAKO признана Международным олимпийским комитетом".

Президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев сказал: "Мы боремся с поддельными структурами. Участвуем в признанных в мире международных соревнованиях, турнирах WAKO. Мы предотвратили 99% случаев фальсификации. Наша цель – обеспечить массовость. Мы не налаживаем связей с поддельными федерациями. У этих фальсификаторов даже нет клубов. Они умеют фальсифицировать, закончили институт искусств. Федерации кикбоксинга Азербайджана имеется более 100 клубов".

Бейкер добавил, что именно поэтому в Азербайджане развивается данный вид спорта.

Замминистра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов подчеркнул, что кикбоксинг один из популярных видов спорта в стране.