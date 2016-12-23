В азербайджанскую сборную привлечена белорусская дзюдоистка

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В женскую сборную Азербайджана по дзюдо привлечена белорусская легионерка.

Как сообщает Report, это Кристина Жуковец.

23-летняя спортсменка на чемпионате страны, который проводится в Бакинском дворце спорта, завоевала золото в весовой категории 70 кг. Член спортивного клуба "Нефтчи" в финале обыграла Аиду Бахышову.

Как заявил Report представитель Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу, белорусская легионерка была привлечена в сборную для высоких достижений и в женском дзюдо: "Как сказал вице-президент федерации Садыг Садыгов, наша цель - получить 3 лицензии по женскому дзюдо на Летние Олимпийские игры "Токио-2020". В высоких весовых категориях у нас мало спортсменок, поэтому мы привели в состав Кристину Жуковец. У нас большие надежды на нее".

Отметим, что Кристина Жуковец родилась в городе Бобруйск Беларуси в спортивной семье. Она чемпионка мира по самбо. Ее сестры - 16-летняя Диана и 8-летняя Марьяна завоевали медали в соревнованиях в Беларуси. Их родители - Вадим и Нонна Жуковец являются тренерами по дзюдо и самбо.