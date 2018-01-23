В Азербайджанской федерации борьбы новое назначение

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанской федерации борьбы состоялась встреча с судьями национальной и международной категории. Как сообщает Report, на встрече, состоявшейся под председательством первого вице-президента федерации Фирдовси Умудова, было рассказано о нынешнем уровне судей и предстоящих задачах. Ф.Умудов поздравил судей, успешно сдавших экзамен. Отметим, что на состоявшемся семинаре в словацком городе Саморине судьи категории I-S, подтвердили свою категорию. Он отметил, что в настоящее время есть 2 судьи категории I-S, 3 судьи I-ой категории, 7 судей II-й категории, 8 судей III-й категории, способных судить Олимпийские игры. По мнению официального представителя федерации, численность судей и их категории могут быть более высокими: "Для этого каждый судья национальной и международной категории должен работать над собой, повышать свои теоретические и практические навыки, быть дисциплинированными. Руководство федерации всегда держало в поле зрения подготовку не только борцов, но и судей, уделяя внимание их регулярному участию в местных и международных семинарах. Так будет и впредь".

На встрече был назначен председатель судейской коллегии Азербайджанской федерации борьбы. На эту должность был назначен судья международной категории Гариб Алиев.