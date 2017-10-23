В Азербайджане заморожено строительство некоторых олимпийских комплексов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане строительство некоторых олимпийских комплексов заморожено по финансовым причинам.

Об этом Report заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, речь идет о комплексах, у которых осуществлены проектно-сметные работы и закладка фундамента: "В настоящее время финансирование в полной форме и подготовка к открытию таких спортивных установок слегка затруднительно. В 2018 году, если изменится финансовая ситуация и будет больше возможностей, мы можем приступить к строительству".

А.Рагимов отметил, что вместо этого в эксплуатацию сдадут строящися комплексы: "В этом году в Агджабеди и на Абшероне готовы к открытию два комплекса. В будущем году планируется открытие в Лянкяране и Ярдымлы. То есть комплексы открываются постепенно".