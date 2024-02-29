В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку

В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

В Азербайджане впервые стартовал ультрамарафон Ханкенди-Баку, организованный Министерством молодежи и спорта совместно с Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает сотрудник Report из Ханкенди, первые соревнования в Ханкенди участники начали с лозунга "Вперед с гордостью".

Участники ультрамарафона, преодолевая этапы Ханкенди – Евлах (83 километра), Евлах – Уджар (84 километра), Уджар – Гаджигабул (88 километров), Гаджигабул – Гобустан (70 километров) и Гобустан – Баку (55 километров), 4 марта прибудут в Баку.

Всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Среди них представители Турции (5 человек), Мексики (4 человека) и Молдовы (1 человек).

Отметим, что победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета получат главный приз.