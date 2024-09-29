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В Азербайджане впервые состоялась "Ночь чемпионов" IBA

В Азербайджане впервые состоялась "Ночь чемпионов" IBA Азербайджанские боксеры одержали уверенную победу в поединках "Ночи чемпионов" IBA, которая впервые состоялась в Баку.
Индивидуальные
29 сентября 2024 г. 13:55
В Азербайджане впервые состоялась Ночь чемпионов IBA

Азербайджанские боксеры одержали уверенную победу в поединках "Ночи чемпионов" IBA, которая впервые состоялась в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию бокса, мероприятие прошло на Национальной арене гимнастики в присутствии официальных лиц различных федераций, зарубежных гостей и многочисленных болельщиков.

Первым на ринг вышел азербайджанский боксер Сархан Алиев (71 кг), который сразился с Монх-Эрдене Уранчимегом из Монголии. Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился уверенной победой Алиева.

Следом за ним в борьбу вступил чемпион Европы Ниджат Гусейнов (51 кг), который одолел своего соперника Джона Зулуэту с Филиппин в шести раундах.

В рамках 100-летия Азербайджанской федерации бокса еще один повод для радости болельщикам подарил трехкратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов (+92 кг), который одержал победу над казахстанцем Нурсултаном Аманжоловым по итогам шести раундов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоİBA Çempionlar Liqası: Azərbaycanın bütün boksçuları qələbə qazanıb

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