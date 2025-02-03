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В Азербайджане впервые прошло первенство по академической гребле на тренажерах

В Азербайджане впервые прошло первенство по академической гребле на тренажерах В Азербайджане впервые прошло первенство по академической гребле на концептуальных тренажерах.
Индивидуальные
3 февраля 2025 г. 14:17
В Азербайджане впервые прошло первенство по академической гребле на тренажерах

В Азербайджане впервые прошло первенство по академической гребле на концептуальных тренажерах.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ и гребли Азербайджана, в первенстве соревновались более 30 спортсменов.

Среди мужчин лучший результат показал Бахман Насири. Он преодолел условную дистанцию в 2000 метров за 5.49.9 минуты, что также позволило ему войти в число лучших на мировых соревнованиях на концептуальных тренажерах. Так, по сравнению с результатами последнего чемпионата мира, результат Насири стал четвертым.

Мурад Садыхов занял второе место, Зия Мамедзаде - третье.

На дистанции 1000 метров среди юношей 2007-2010 годов рождения первым стал Мухаммед Гасанов, вторым - Сабит Абдуллаев, третьим - Умид Аббасзаде.

На дистанции 500 метров среди юношей 2010-2013 годов рождения Руслан Фараджов превзошел всех соперников. Шамиль Шафизаде занял второе место, Юсиф Алиев - третье.

В соревнованиях на дистанции 500 метров среди девушек 2007-2010 годов рождения на высшую ступень пьедестала почета поднялась Валерия Васковская. Сара Мирзаева заняла второе место, Фатима Магеррамли - третье.

Победители были награждены дипломами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə akademik avarçəkmə üzrə konsept trenajorda federasiya birinciliyi keçirilib

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