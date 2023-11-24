В Азербайджане впервые прошел ультрамарафон

Впервые в Азербайджане был организован ультрамарафон на дистанции 100 км.

В Азербайджане впервые организован ультрамарафон на дистанции 100 км.

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, прошло на территории Национального приморского парка.

В ультрамарафоне, организованном министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и операционной компанией Baku City Circuit, наряду с местными спортсменами приняли участие около 50 участников из Турции и России.

Старт был дан в 03:00. Победителем ультрамарафона с результатом 7 часов 37 минут 56 секунд стал член сборной Турции Узеир Сойлемез. Ага Алиев занял второе место с результатом 8:31.22. Артем Алиев финишировал третьим.

Среди женщин Лейла Абдинова поднялась на высшую ступень пьедестала почета с результатом 10:57.57. Наталья Валлек стала второй, а Джамиля Ирафиева - третьей.

В церемонии награждения приняли участие президент Европейской атлетической ассоциации Добромир Карамаринов, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов.