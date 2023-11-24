О нас

В Азербайджане впервые прошел ультрамарафон

В Азербайджане впервые прошел ультрамарафон Впервые в Азербайджане был организован ультрамарафон на дистанции 100 км.
Индивидуальные
24 ноября 2023 г. 18:35
В Азербайджане впервые прошел ультрамарафон

В Азербайджане впервые организован ультрамарафон на дистанции 100 км.

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, прошло на территории Национального приморского парка.

В ультрамарафоне, организованном министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики Азербайджана и операционной компанией Baku City Circuit, наряду с местными спортсменами приняли участие около 50 участников из Турции и России.

Старт был дан в 03:00. Победителем ультрамарафона с результатом 7 часов 37 минут 56 секунд стал член сборной Турции Узеир Сойлемез. Ага Алиев занял второе место с результатом 8:31.22. Артем Алиев финишировал третьим.

Среди женщин Лейла Абдинова поднялась на высшую ступень пьедестала почета с результатом 10:57.57. Наталья Валлек стала второй, а Джамиля Ирафиева - третьей.

В церемонии награждения приняли участие президент Европейской атлетической ассоциации Добромир Карамаринов, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Васильева, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə ultramarafon yarışı keçirilib

Экслюзивные новости

Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi