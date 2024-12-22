В Азербайджане впервые прошел марафонский забег на полную дистанцию

В Азербайджане впервые прошел марафонский забег на полную дистанцию.

В Азербайджане впервые прошел марафонский забег на полную дистанцию.

Как сообщает Report , соревнование за "Кубок президента", совместно организованное Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики и бегового клуба "Зяфяр", прошло в Губе, объявленной в 2024 году спортивной столицей Азербайджана.

Выступая на церемонии открытия, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов рассказал о значимости "Кубка президента" и заявил, что подобные массовые соревнования будут проводиться регулярно.

В марафоне приняли участие 132 спортсмена, включая бегунов из Турции, России, Грузии, Китая и Бельгии.

Марафон стартовал в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, дистанция забега составила 42 км 195 метров, участники двигались по проспекту Гейдара Алиева.

По итогам выступлений мужчин обладателем "Кубка президента" с результатом 02:40:37 стал представитель Турции Ахмед Алканоглу, вторым к финишу пришел Эльман Абышов, третье место занял Ага Алиев. В женском забеге Лейла Абдинова оказалась первой, прийдя к финишу за 3 часа 28 минут и 48 секунд, Юлия Белкова финишировала второй, а Наталья Шиянова - третьей.

В возрастных категориях старше 40, 50 и 60 лет победителями среди мужчин стали Цинь Жу, Ядигар Гусейнов и Тапдыг Дадашов соответственно, среди женщин - Айнур Кязымова и Гюльпара Алиева.