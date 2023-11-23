В Азербайджане впервые пройдет ультрамарафон

В Азербайджане впервые пройдет ультрамарафон.

В Азербайджане впервые пройдет ультрамарафон.

Как сообщает Report, забег на дистанцию 100 км, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет 24 ноября на территории Национального приморского парка.

В ультрамарафоне, организованном Министерством молодежи и спорта, Федерацией атлетики Азербайджана и операционной компанией Baku City Circuit, ожидается участие около 50 человек.

Старт, финиш и церемония награждения марафона пройдут на территории Национального приморского парка - возле Азербайджанского государственного театра кукол.

В церемонии награждения примет участие президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов, который приедет в Баку в связи со 100-летием азербайджанской атлетики.

Церемония награждения участников ультрамарафона состоится в 16:30.