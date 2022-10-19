В Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе

5-6 ноября в Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе.

5-6 ноября в Азербайджане впервые пройдет Кубок мира по греко-римской борьбе.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, уже определен состав всех сборных.

В составе сборной Азербайджана под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева выступят Эльдениз Азизли, Ибрагим Нуруллаев (оба в категории до 55 кг), Мурад Мамедов, Нихат Мамедли (оба в категории до 60 кг), Талех Мамедов, Зия Бабашов (оба в категории до 63 кг), Хасрат Джафаров, Намаз Рустамов (оба в категории до 67 кг), Ульву Ганизаде, Гурбан Гурбанов (оба в категории до 72 кг), Сенан Сулейманов, Эльджан Мамедов (оба в категории до 77 кг), Рафиг Гусейнов, Насир Гасанов (оба в категории до 82 кг), Лачын Велиев, Мурад Ахмедиев (оба в категории до 87 кг), Ариф Нифтуллаев, Замир Магомедов (оба в категории до 97 кг), Сабах Шариати и Бека Канделаки (до 130 кг).

В соревнованиях, которые пройдут в Бакинском дворце спорта, примут участие шесть национальных команд: сборные Азербайджана, Турции, Сербии, Ирана, Кыргызстана и мира.