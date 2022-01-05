Федерация гимнастики Азербайджана готовится к проведению национальных соревнований

Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) приняла решение о возобновлении внутригосударственных соревнований.

Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) приняла решение о возобновлении внутригосударственных соревнований.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт AGF, в течение первых 3 месяцев текущего года на Национальной гимнастической арене состоятся 4 соревнования по различным видам гимнастики:

- 29 января - 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте, 18-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке;

- 24-25 февраля - 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике;

- 16 марта - 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике;

- 25-26 марта - 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по женской спортивной гимнастике, а также 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по мужской спортивной гимнастике.

Соревнования пройдут по специальному разрешению Кабинета министров и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.