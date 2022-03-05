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В Азербайджане вновь будет проведен Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Азербайджане вновь будет проведен Национальный фестиваль "Яйлаг" В Гедабекском районе Азербайджана вновь будет проведен Национальный фестиваль "Яйлаг".
Индивидуальные
5 марта 2022 г. 14:11
В Азербайджане вновь будет проведен Национальный фестиваль Яйлаг

В Гедабекском районе Азербайджана вновь будет проведен Национальный фестиваль "Яйлаг".

Как сообщает Report, об этом журналистом сказал президент Всемирной федерации этноспорта Билал Эрдоган.

Он напомнил, что первый такой фестиваль был организован в 2019 году: "Мы думаем, что фестиваль в Гедабеке может быть проведен снова в этом году. Было бы хорошо организовать подобный фестиваль в Баку с большим количеством людей. Мы говорили об этом с министром молодежи и спорта Фаридом Гайыбовым".

Б.Эрдоган подчеркнул необходимость популяризации этноспорта не только в Азербайджане, но и в мире: "Мы добиваемся того, чтобы о традиционных видах спорта говорилось во всем мире. В настоящее время этноспортом интересуются более 45 стран. В Азербайджане большие надежды возлагаются на развитие традиционных видов спорта".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Milli Yaylaq Festivalı yenidən keçiriləcək

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