В Азербайджане вновь будет проведен Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Гедабекском районе Азербайджана вновь будет проведен Национальный фестиваль "Яйлаг".

В Гедабекском районе Азербайджана вновь будет проведен Национальный фестиваль "Яйлаг".

Как сообщает Report, об этом журналистом сказал президент Всемирной федерации этноспорта Билал Эрдоган.

Он напомнил, что первый такой фестиваль был организован в 2019 году: "Мы думаем, что фестиваль в Гедабеке может быть проведен снова в этом году. Было бы хорошо организовать подобный фестиваль в Баку с большим количеством людей. Мы говорили об этом с министром молодежи и спорта Фаридом Гайыбовым".

Б.Эрдоган подчеркнул необходимость популяризации этноспорта не только в Азербайджане, но и в мире: "Мы добиваемся того, чтобы о традиционных видах спорта говорилось во всем мире. В настоящее время этноспортом интересуются более 45 стран. В Азербайджане большие надежды возлагаются на развитие традиционных видов спорта".