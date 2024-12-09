В Азербайджане стартовало голосование для определения лучших в спорте за 2024 год

Министерство молодежи и спорта объявило о начале голосования для определения лучших в спорте за 2024 год.

Министерство молодежи и спорта объявило о начале голосования для определения лучших в спорте за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, голосование пройдет в два этапа. В первом этапе участвуют спортивные федерации, спортивные журналисты (по одному представителю от каждого СМИ) и подписчики в социальных сетях.

На втором этапе голосование будет проводиться среди членов Специальной комиссии при Министерстве молодежи и спорта.

В каждой номинации участники выбирают пять кандидатов, присваивая им места от 1 до 5. Для объективности голосования федерациям запрещено голосовать за представителей своего вида спорта, в противном случае эти голоса будут аннулированы.

По итогам двух этапов победителями станут три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.