В Азербайджане стартовали соревнования под названием "Плаваем вместе"

В Азербайджане стартовали соревнования по плаванию "Плаваем вместе".

В Азербайджане с целью популяризации и развития водных видов спорта, пропаганды здорового образа жизни стартовали соревнования под названием "Плаваем вместе".

Как сообщает Report, соревнования проходят одновременно в 30 спортивных комплексах по всей стране и продляться по 26 декабря.

Официальная церемония открытия во Дворце водных видов спорта началась с исполнения государственного гимна. Выступивший затем министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников соревнований и пожелал им успехов.

Соревнования по всей стране стартовали одновременно, а во Дворце водных видов спорта установлены специальные мониторы, через которые можно наблюдать за турнирами в других спортивных комплексах страны.