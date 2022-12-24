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В Азербайджане стартовали соревнования под названием "Плаваем вместе"

В Азербайджане стартовали соревнования под названием "Плаваем вместе" В Азербайджане стартовали соревнования по плаванию "Плаваем вместе".
Индивидуальные
24 декабря 2022 г. 11:07
В Азербайджане стартовали соревнования под названием Плаваем вместе

В Азербайджане с целью популяризации и развития водных видов спорта, пропаганды здорового образа жизни стартовали соревнования под названием "Плаваем вместе".

Как сообщает Report, соревнования проходят одновременно в 30 спортивных комплексах по всей стране и продляться по 26 декабря.

Официальная церемония открытия во Дворце водных видов спорта началась с исполнения государственного гимна. Выступивший затем министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников соревнований и пожелал им успехов.

Соревнования по всей стране стартовали одновременно, а во Дворце водных видов спорта установлены специальные мониторы, через которые можно наблюдать за турнирами в других спортивных комплексах страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSu İdman Sarayında "Birlikdə üzək" adlı yarışa start verilib

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