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В Азербайджане стартовал чемпионат среди женщин-шахматисток

В Азербайджане стартовал чемпионат среди женщин-шахматисток Стартовал чемпионат Азербайджана среди женщин-шахматисток.
Индивидуальные
12 февраля 2024 г. 11:12
В Азербайджане стартовал чемпионат среди женщин-шахматисток

Стартовал чемпионат Азербайджана среди женщин-шахматисток.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, в соревновании также принимают участие победительница чемпионата мира среди 18-летних 2023 года Аян Аллахвердиева и международный мастер Сабина Ибрагимова.

Всего в чемпионате примут участие 15 шахматисток, рейтинг-фаворитом является Хаяла Абдулла.

Призовой фонд составляет 15 000 манатов. Победитель получит 6000 манатов. Занявшие первые два места шахматистки будут отправлены на личное первенство Европы.

Главный судья чемпионата – Инара Топчиева. Состоящий из 7 туров чемпионат Азербайджана завершится 17 февраля

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Версия на азербайджанском языке Qadın şahmatçılar arasında Azərbaycan çempionatına start verilib

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