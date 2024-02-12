В Азербайджане стартовал чемпионат среди женщин-шахматисток

Стартовал чемпионат Азербайджана среди женщин-шахматисток.

Стартовал чемпионат Азербайджана среди женщин-шахматисток.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, в соревновании также принимают участие победительница чемпионата мира среди 18-летних 2023 года Аян Аллахвердиева и международный мастер Сабина Ибрагимова.

Всего в чемпионате примут участие 15 шахматисток, рейтинг-фаворитом является Хаяла Абдулла.

Призовой фонд составляет 15 000 манатов. Победитель получит 6000 манатов. Занявшие первые два места шахматистки будут отправлены на личное первенство Европы.

Главный судья чемпионата – Инара Топчиева. Состоящий из 7 туров чемпионат Азербайджана завершится 17 февраля