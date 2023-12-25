В Азербайджане стартовал чемпионат по таэквондо

В Бакинском дворце спорта состоялось открытие чемпионата Азербайджана по таэквондо, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации таэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, вице-президенты и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
После исполнения Государственного гимна был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о вкладе великого лидера в азербайджанский спорт.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в ходе выступления отметил, что соревнования проводятся на высоком уровне.
Президент Федерации таэквондо Кямаледдин Гейдаров пожелал спортсменам успехов в предстоящих соревнованиях.
Чемпионат завершится 28 декабря.