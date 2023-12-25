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В Азербайджане стартовал чемпионат по таэквондо

В Азербайджане стартовал чемпионат по таэквондо В Бакинском дворце спорта состоялось открытие чемпионата Азербайджана по таэквондо, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
25 декабря 2023 г. 17:32
В Азербайджане стартовал чемпионат по таэквондо

В Бакинском дворце спорта состоялось открытие чемпионата Азербайджана по таэквондо, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации таэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, вице-президенты и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

После исполнения Государственного гимна был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о вкладе великого лидера в азербайджанский спорт.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в ходе выступления отметил, что соревнования проводятся на высоком уровне.

Президент Федерации таэквондо Кямаледдин Гейдаров пожелал спортсменам успехов в предстоящих соревнованиях.

Чемпионат завершится 28 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTaekvondo üzrə Azərbaycan birincilikləri və çempionatının açılış mərasimi keçirilib

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