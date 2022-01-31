В Азербайджане создана новая спортивная федерация

В Азербайджане создана Федерация зимних видов спорта.

В Азербайджане создана Федерация зимних видов спорта.

Как сообщает Report, президентом федерации избран Фуад Нагиев, генеральным секретарем - Гюнель Бадалова.

Новая федерация будет заниматься развитием горнолыжного вида спорта, сноубординга, лыжного альпинизма и фигурного катания.

После учредительной конференции, проведенной в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, Ф.Нагиев заявил журналистам, что Федерация горнолыжного спорта Азербайджана и Федерация фигурного катания Азербайджана упразднены. Одновременно были внесены изменения в устав новой федерации.