В Азербайджане создана новая спортивная федерация

В Азербайджане создана Федерация зимних видов спорта.
Как сообщает Report, президентом федерации избран Фуад Нагиев, генеральным секретарем - Гюнель Бадалова.
Новая федерация будет заниматься развитием горнолыжного вида спорта, сноубординга, лыжного альпинизма и фигурного катания.
После учредительной конференции, проведенной в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, Ф.Нагиев заявил журналистам, что Федерация горнолыжного спорта Азербайджана и Федерация фигурного катания Азербайджана упразднены. Одновременно были внесены изменения в устав новой федерации.